'Hannover-Deklaration': Japan und Deutschland vereinbaren Kooperation

HANNOVER (dpa-AFX) - Deutschland und Japan suchen bei der Digitalisierung den Schulterschluss.



In einer am Vorabend unterzeichneten "Hannover-Deklaration" seien Bereiche der Zusammenarbeit definiert, sagte am Montag Staatssekretär Matthias Machnig aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf der IT-Messe CeBIT in Hannover. Dazu gehörten neben dem autonomen Fahren die künstliche Intelligenz oder die Datenanalytik. "Japan und Deutschland gehen einen ähnlichen Weg in der Digitalisierung", betonte Machnig. Die Zusammenarbeit solle auch in einer digitalen Agenda für der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) münden, der Deutschland aktuell vorsteht./rek/DP/stk