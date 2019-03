An der Heimatbörse New York notiert Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital per 22.03.2019, 19:36 Uhr bei 25,06 USD.

Unsere Analysten haben Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 27 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 7,61 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 25,09 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 1,24 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital-Aktie ein Durchschnitt von 21,44 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,09 USD (+17,02 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (23,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,9 Prozent Abweichung). Die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.