Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital: Interessante Aussichten?

An der Heimatbörse New York notiert Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital per 03.08.2019, 03:42 Uhr bei 27.5 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 4 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 28,75 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 5,31 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 27,3 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital damit 47,01 Prozent über dem Durchschnitt (4,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 4,12 Prozent. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital liegt aktuell 47,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".