Hannes Jaenicke und Pierre M. Krause mit Peter Wohlleben im Wald (FOTO)

In der vierten Folge "Der mit dem Wald spricht" geht es diesmal inden Pfälzer Wald / Dienstag, 13. November, 21 Uhr, SWR FernsehenIn "Der mit dem Wald spricht" nimmt Förster, Waldexperte undBestsellerautor Peter Wohlleben jeweils zwei Prominente mit auf einefaszinierende Entdeckungsreise durch heimische Waldgebiete. In dervierten Folge geht es in den Pfälzer Wald, dabei begleiten ihnSchauspieler Hannes Jaenicke und Moderator Pierre M. Krause. Zu sehenam 13. November um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Folge vier: mit Hannes Jaenicke und Pierre M. Krause im PfälzerWald Peter Wohlleben ist mit Schauspieler Hannes Jaenicke undModerator Pierre M. Krause im größten zusammenhängenden WaldgebietDeutschlands unterwegs, dem Pfälzer Wald. Gemeinsam durchqueren siedas Biosphärenreservat und dessen Kernzone, also den Bereich, derganz sich selbst überlassen bleibt. Die drei erwartet ein schönerwilder Wald mit charakteristischen Sandstein-Formationen - und eineNacht unter freiem Himmel. Schauspieler Hannes Jaenicke ist Natur-und Tierschützer und hat Expeditionen zu bedrohten Arten wieGeparden, Gorillas und Eisbären unternommen. Die Waldwanderung mitPeter Wohlleben ist jedoch sein erster Trip in die heimische Wildnis- und auch seine Premiere als Koch. SWR Latenightshow-ModeratorPierre M. Krause ist bekannt für seine Schlagfertigkeit. Wie er sichmit diesem Talent in der Wildnis schlägt, bleibt abzuwarten. Die dreibesprechen im Wald wichtige Fragen: Wie gefährlich sind Zecken? Waspassiert eigentlich mit dem Baum, wenn man den Namen seiner oderseines Liebsten in die Rinde ritzt? Was ist aus dem Waldsterbengeworden? Antworten hat Waldexperte Peter Wohlleben.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein Waldgebiet im Südwesten erkundet, von derEifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb,inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - mit vielenfaszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur. Ganz nebenbeilernen Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Promis von einer neuenSeite kennen. Auf dem Plan stehen neben der Wanderung durchsUnterholz auch das Bauen eines Nachtlagers und Feuermachen. Mit dabeisind auch: Sven Plöger und Barbara Wussow, Adele Neuhauser und DenisScheck, Cordula Stratmann und Micky Beisenherz sowie Jana Pallaskeund Marc Marshall. Alle erwartet eine zweitägige Abenteuerreise zuden Geheimnissen des Waldes - mit Peter Wohlleben als sympathischemExperten und Reiseleiter. Eine Produktion von Encanto im Auftrag desSüdwestrundfunks. Mehr von Wohlleben gibt es im Radio: JedenSamstagvormittag um 9:40 Uhr ist er zu Gast bei SWR1 Rheinland-Pfalz.In der Reihe "Der mit dem Wald spricht. Natur verstehen mit PeterWohlleben" gewährt er Einblicke in die Geheimnisse der heimischenPflanzen, Tiere, Wälder und Bäume.Sendung:"Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben": MitHannes Jaenicke und Pierre M. Krause durch den Pfälzer Wald",Dienstag, 13. November, 21 Uhr, SWR Fernsehen. "Der mit dem Waldspricht. Natur verstehen mit Peter Wohlleben", samstags, 9:40 Uhr,SWR1 RPInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/dermitdemwaldsprichtmithannesjaenickeundpierremkrause