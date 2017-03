Unterföhring (ots) -16. März 2017. Anstelle schöner Kleider trägt sieEishockey-Trikots. Statt in Pumps läuft sie lieber in Boots. IhreHaare trägt sie kurz. Nic (Lisa Bahati Wihstutz) legt keinen Wert aufÄußerlichkeiten wie gleichaltrige Mädchen und erhält von ihremallein-erziehenden Vater Karl (Hannes Jaenicke) vollsteUnterstützung. Im SAT.1-Film "Bodycheck - Mit Herz durch die Wand"(21. März 2017, 20:15 Uhr) führen die beiden einen wahren"Männerhaushalt" - bis die poröse Wand zur Nachbarwohnung einstürzt:Karl und Nic befinden sich nun in einer Zwangs-WG mit der neuenNachbarin Sonja (Julia-Maria Köhler). Die Idee zu der ungewöhnlichenVater-Tochter-Beziehung stammt unter anderem von Hannes Jaenickeselbst: "Ich persönlich finde, wenn das Kind besondere Neigungen undTalente hat, dann sollte man es so gut wie möglich unterstützen",erklärt der Hauptdarsteller über die Erziehungsmethoden seiner Rolleund zweifelt an der Umsetzbarkeit vieler Frauenbilder. "Frauen undMädchen sollen aussehen wie Heidi Klum und ihre sogenanntenTopmodels, sie sollten schlau und erfolgreich sein, obendrein auchnoch perfekte Mütter und anschmiegsame Partnerinnen und ganz nebenbeibitte kein Gramm Übergewicht auf den Rippen haben. Wie bitte?" Daherverwundert es nicht, dass der Teenager Nic im Film ein sehrmädchenuntypisches Ziel hat: Sie will in der Jungenmannschaft derdeutschen Eishockeynationalmannschaft spielen. Und davon ist sie garnicht so weit entfernt. Für die beste Spielerin im Schulteam scheintder Traum zum Greifen nahe, bis sie der Schuldirektor StefanEckermann (Dirc Simpson) aus der Mannschaft ausschließt - weil sieein Mädchen ist! Und auch sonst wird Nic mehr und mehr damitkonfrontiert, dass sie vom Kind zur Frau wird. Als ihr Kumpel Freddie(Mika Seidel) erste Annäherungsversuche startet und die gutaussehendeNachbarin Sonja für Nic zur verständnisvollen weiblichen Bezugspersonwird, beginnt das Frauenbild des taffen Teenagers endgültig zuwackeln. So stellt sie sich im Film die Frage: "Bin ich kein Mädchen,weil ich eine Mütze trage? Ist ein Mädchen weniger wert, wenn siebequeme Schuhe trägt?" Nic wehrt sich gegen das Frauenbild und kämpftmit Vater Karl und Nachbarin Sonja, die sich beide dabei näherkommen, um ihren Traum - auch wenn es aussichtslos scheint ...Pressestimmen:- "Der Film funktioniert wunderbar mit zwei Motiven: einerseitsder Coach und seine Tochter, andererseits ihre Entwicklung zur Frau.Ein kurzweiliges Vergnügen." (TV Movie) - "Spielt augenzwinkernd mitden Geschlechter-Klischees" (TV direkt) - "Kurzweilig, emotional unddeutlich geradeaus." (TV Spielfilm) "Bodycheck - Mit Herz durch dieWand" am 21. März 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1. Infos und Bilder zumFilm finden Sie unter http://presse.sat1.de/Bodycheck.Wie Hannes Jaenicke unter anderem über Frühsport denkt, seinetägliche Morgenroutine hält und zu tussigen Frauen steht, erklärt erin zusätzlichen Audiokommentaren auf sat1.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Luise Ertl Tel. +49 (89)9507-1171 Luise.Ertl@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell