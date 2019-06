Mainz (ots) -Hannes Jaenicke widmet sich in der neuen Doku seiner mehrfachpreisgekrönten ZDF-Tierreihe "Im Einsatz für" den Lachsen. Seit 17.Juni dreht der prominente Tierschützer für "Hannes Jaenicke: ImEinsatz für Lachse" in Kanada und Norwegen. Lachs ist der beliebtesteSpeisefisch der Deutschen - ist er deshalb so gefährdet?Lachse leben in zwei Welten: im Ozean sowie in Flüssen und Seen.Längst können Wildfänge die Riesen-Nachfrage nach der rotfleischigenDelikatesse nicht mehr decken. Fischfarmen scheinen ein Ausweg zusein, auf jeden Fall sind sie lukrativ. Hannes Jaenicke beleuchtetdie Ursachen, Hintergründe und Folgen dieser gnadenlosenMassentierhaltung unter Wasser.In Norwegen begleitet Hannes Jaenicke den WissenschaftlerSven-Helge Pedersen bei seiner Arbeit für die Genbank Hardangerfjord.Die staatlich unterstützte Organisation züchtet wilde Lachse aus denFlüssen rund um den Fjord nach, um den dortigen Wild-Beständen zuhelfen.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis November 2019. EinSendetermin steht noch nicht fest. Die Doku-Reihe, ausgezeichnetunter anderem mit dem Steiger-Award und dem Naturvision-Preis, wirdim Auftrag des ZDF von der Tango Film München produziert (Buch/Regie:Judith Adlhoch und Eva-Maria Gfirtner). Markus Strobel, einer derbeiden Produzenten, führt auch die Kamera.Die gedrehte Folge "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Vögel" strahltdas ZDF am Donnerstag, 15. August 2019, 22.35 Uhr, aus.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/imeinsatzfuerPressemappe: https://kurz.zdf.de/AL8/https://twitter.com/ZDFPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell