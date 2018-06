Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) - Der Umweltschützer und Schauspieler Hannes Jaenickewirft der Bundesregierung im Diesel-Skandal einen Kniefall vor derIndustrie vor. In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast"FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagte Jaenicke: "Bei unsregiert die Autoindustrie durch und wird selbst dann nicht bestraft,wenn sie kriminell ist."Jaenicke kritisiert, "dass sich deutsche AutoherstellerInnovationen verweigern, weil sie lieber den letzten Cent aus demDiesel pressen wollen". Jaenicke: "Wer braucht bloß einen Audi-Kombimit mehr als 500 PS?" Politik und Industrie wirft der Umweltschützervor, zu wenig für die Infrastruktur von Elektroautos zu tun: "Wirhaben viel zu wenige Ladestationen, weil es die Autoindustrie nichtwill."Im Podcast äußert sich Hannes Jaenicke auch zum Umweltbewusstseinder Deutschen: "Das Bild vom umweltbewussten Deutschen ist überholt."Ohne SUV komme hierzulande niemand mehr über die Straße. "DieDeutschen brauchen für den Stau in der Großstadt offenbar einen RangeRover, Cayenne oder Q7 und spielen Förster."Auch zum Kreuzfahrt-Boom hat der Schauspieler eine klare Haltung.Er wird von der "Bild am Sonntag" als Nachfolger von Sascha Hehn fürdie Rolle des Kapitäns im ZDF-"Traumschiff" gehandelt, sagt aber imGespräch mit 105'5 Spreeradio ab: "Dafür bin ich der völlig falscheCast. Lieber hänge ich tot überm Zaun als auf ein Kreuzfahrtschiff zugehen. Wer wie ich umweltbewusst lebt und denkt, hat auf den größtenUmweltsündern der Weltmeere nichts verloren."Das vollständige Gespräch hören Sie in DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" auf www.spreeradio.de,www.fragenwirdoch.de sowie über iTunes, Spotify und SoundCloud.