'Hannelore' bringt zum Frühlingsbeginn die Sonne

OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach nasskalten und stürmischen Wochen hat das Frösteln nun ein Ende: Pünktlich zum Frühlingsbeginn bringt Hoch "Hannelore" endlich Sonnenschein nach Deutschland.



Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen in weiten Teilen des Bundesgebiets allmählich die Temperaturen. Während am Mittwoch die Höchstwerte noch unter 15 Grad bleiben, können am Freitag etwa im Südwesten regional bis zu 20 Grad erreicht werden - da kann die Jacke dann getrost zu Hause gelassen werden. Die Nachtfröste werden allmählich schwächer und ziehen sich immer mehr in den Süden zurück.

Ausgenommen von dieser Frühlingsstimmung dürfte allerdings der Norden Deutschlands sein. Dort sorgen atlantische Tiefausläufer für Wolken und feuchte Luftzufuhr. Es wird voraussichtlich aber nur wenig regnen, hieß es beim DWD.

Allzu lange verweilt "Hannelore" allerdings nicht über Deutschland und schon für das Wochenende können die Meteorologen derzeit nur Vermutungen anstellen. "Von mollig-warm bis kalt ist ab dem Wochenende alles möglich, wobei das Pendel in den jüngsten Modellberechnungen eher in Richtung "kalt" ausschlug", sagte der Meteorologe Adrian Leyser. Vor allem im Norden und im Osten sehe es eher nach wechselhaftem und windigerem Wetter aus./czy/DP/mis