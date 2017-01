Bonn/Düsseldorf (ots) - Bezogen auf die Versäumnisse im Fall AnisAmri und eine Terrorgefahr in Deutschland sagteNRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im phoenix-Interview:"Wir müssen reagieren, aber auch sagen, dass es einehundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Jetzt müssen wir einlernendes System sein." Im Fall Amri habe es eine wirklicheFehleinschätzung im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum gegeben. Kraft:"Da sitzen 40 Experten aus sämtlichen Behörden des Bundes und derLänder zusammen und sie haben offenkundig eine falsche Entscheidunggetroffen, ihn von der Liste zu nehmen. Wenn wir aus diesen Fehlernlernen, können wir die Sicherheit weiter erhöhen. Das ist unsereAufgabe als Staat."Die Ministerpräsidentin ist zuversichtlich, dass Martin Schulznach der Bundestagswahl im September ins Kanzleramt einziehen wird."Er ist ein aktives Mitglied der NRW-SPD, jetzt in neuer Position. Esmacht uns stolz, dass ein Nordrhein-Westfale ins Kanzleramt einziehenwird." In Europa habe Schulz immer für soziale Themen gekämpft.http://ots.de/WvaQGPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell