Hamburg (ots) -Schauspielerin Hannelore Hoger, 75, spricht in der aktuellen GALA(Heft 13/2018, EVT 22.03.2018) über Sexismus in der Filmbranche."Wenn mir mal einer auf den Po gehauen hat, habe ich sehr deutlichgesagt: 'Lass es!'. Ich lasse mir nichts gefallen. Und das merken dieMänner schnell. Die Kehrseite ist, dass man auch mal benachteiligtwurde und plötzlich die Freundin des Regisseurs die Rolle übernommenhat, die man selbst gern gespielt hätte."Über ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Dieter Wedel, 76, der vonetlichen Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, sprachsie ebenfalls: "An mich hat er sich nicht rangepirscht, ich war auchgar nicht sein Typ."