Hannan kündigt 2 Mio. USD Jogmec JV-Jahresbudget für San Martin in Peru an und nimmt durch Optionsausübungen 1,1 Mio. CAD ein

Quelle: IRW Press

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint-Venture-Partner in Peru, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation ("JOGMEC"), ein Budget von 2 Mio. US$ von April 2021 bis März 2022 für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung