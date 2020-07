Hannan gibt Gewährung von Aktienoptionen bekannt

Quelle: IRW Press

22. Juli 2020 – Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited (“Hannan” or the “Company” – https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-exploration-of-a-large-area-in-peru-for-copper-and-silver/) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) gibt die Gewährung von Aktienoptionen zum Erwerb von bis 250.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,44 USD je Stammaktie für einen Zeitraum von drei Jahren an den externen Investor Relations-Berater des Unternehmens, SRC Swiss Resource Capital AG, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung