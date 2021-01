Hannan erweitert Portfolio um 100% auf 1869 Quadratkilometer und wird Top-10-Landbesitzer in Peru

Quelle: IRW Press

14. Januar 2021 – Vancouver, Kanada – Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen peruanischen Mineralienbesitz um 100 % auf insgesamt 1.864 Quadratkilometer (186.400 Hektar) an bewilligten Mineralienkonzessionen erweitert hat. Die zusätzlichen 932 Quadratkilometer an Anträgen werden von Hannan in Eigenregie erkundet.

Wichtige Punkte:

– ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung