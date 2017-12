Hankook erobert die Sport-Bühne

mid Groß-Gerau – Egal, ob IT-Giganten, Autobauer, Zulieferer oder Modefirmen: Nahezu alle Branchen nutzen inzwischen den Sport als Marketing-Instrument. Für Automobilhersteller ist ganz sicher die Rennstrecke die klassische Werbebühne. Und wenn man wie Mercedes-Benz seit Jahren in der Formel 1 vorneweg fährt, strahlt der Stern aus Stuttgart noch ein bisschen heller. Audi, Porsche und BMW fahren im Rennsport ebenfalls auf der Überholspur.

Doch damit nicht genug: BMW beispielsweise kommt auch auf den Golfplätzen in Schwung, und Audi ist auf zahlreichen Ski-Pisten präsent. Marken wie Land Rover, Maserati und Volvo setzen die Segel. Und Kia hat ein goldenes Händchen auf dem Tennisplatz. Die Koreaner sind seit Jahren Titel-Sponsor der Australian Open – und haben sich 2017 mit dem Traumfinale der Tennis-Legenden Roger Federer gegen Raphael Nadal auch ein bisschen selbst für ihr Engagement belohnt.

Eine immer wichtigere Rolle in der Sport-Welt spielt Hankook. Längst ist der Reifenhersteller nicht nur im Motorsport im Einsatz. “Hankook ist weltweit mit einem breiten Portfolio an Sport-Sponsorships gut aufgestellt”, sagt Hendrik Stich, Hankooks European Sponsoring Manager im mid-Interview. Neben dem erfolgreichen und naheliegenden Engagement im Motorsport gehören dazu Aktivitäten auf drei verschiedenen Ebenen: weltweite Sponsorships wie das mit den Königlichen von Real Madrid, europaweite Sponsorships wie das der UEFA Europa League und dazu noch lokale Engagements wie zum Beispiel das mit der deutschen Tochtergesellschaft bei Borussia Dortmund.

Doch was steckt hinter dieser Strategie? “Sport ist für viele Menschen ein sehr emotionales Thema und erfreut sich großer Beliebtheit. Damit ist Sport-Sponsoring ein effektives Tool, um innerhalb von kurzer Zeit eine große Zielgruppe zu erreichen, Marken-Bekanntheit und Marken-Wert zu steigern sowie das Image weiter nach vorne zu bringen”, erläutert Hendrik Stich. Und diese dreidimensionale Strategie auf lokaler, europa- und weltweiter Ebene zahlt sich aus. So kann der Reifenhersteller auf länderspezifische Marktbedürfnisse eingehen, aber auch von der enormen Bekanntheit überregional sehr populärer Klubs wie Real Madrid profitieren: “So kann unser Marketing den Vertrieb nachhaltig unterstützen.”

Was aber macht gerade ein Engagement im Fußball so reizvoll? “Fußball ist der vermutlich populärste Sport der Welt – diesen Enthusiasmus kann Hankook mittels der Sponsoring-Aktivitäten für die Marke nutzen”, sagt Hendrik Stich. Was plant Hankook in der Zukunft im Sport-Sponsoring? Hendrik Stich: “Wir sind mit unseren aktuellen Engagements sehr zufrieden, aber lassen Sie sich überraschen, was Hankook 2018 für seine Kunden so bereithält.” Auf die Frage nach seinem Lieblingsverein meint der Sponsoring-Manager diplomatisch: “Als Sponsor der UEFA Europa League verhält sich Hankook hier natürlich neutral.”

Der größte Coup auf dem grünen Rasen ist Hankook 2016 mit dem Engagement bei Real Madrid gelungen. Das Star-Ensemble um Weltfußballer Cristiano Ronaldo kennen nicht nur eingefleischte Sport-Fans. “Für unsere Kunden und Fans der Marke Hankook ist eine solche strategische Partnerschaft mit einem der besten Fußballvereine der Welt natürlich ein Geschenk”, so Dietmar Olbrich, Vice President Sales & Marketing Hankook Reifen Deutschand.

Der Motorsport kommt bei Hankook trotz Real Madrid nicht zu kurz. So ist der Reifenhersteller seit vielen Jahren offizieller Partner der DTM. In der populärsten Tourenwagenserie Europas kämpfen die drei deutschen Premium-Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz um Titel und Trophäen. Und der neue Fernsehpartner Sat.1 sorgt dafür, dass Fahrer, Teams und Sponsoren auch 2018 werbewirksam ins rechte Licht gerückt werden.

Ralf Loweg / mid mid/rlo

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.