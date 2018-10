Hangzhou strebt Titel als Spitzenstadt der chinesischen Digitalwirtschaft an

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 11. Oktober fand eineKonferenz in der ostchinesischen Stadt Hangzhou statt, um Hangzhouals "Spitzenstadt der chinesischen Digitalwirtschaft" zu etablieren,teilte das Presseamt der Stadtverwaltung mit, das die Veranstaltungin Medienangelegenheiten unterstützte. Hangzhou ist der Sitz vonchinesischen Internet-Größen wie Alibaba, und Bürgermeister ZhouJiangyong kündigte im Rahmen der Konferenz an, den Wettbewerbsvorteilder Stadt nutzen zu wollen, um Hangzhou an die Spitze derchinesischen Digitalwirtschaft zu führen. Im Vergleich zu anderenStädten wie Shanghai, Guangzhou oder Shenzhen sei Hangzhou besserpositioniert, sich als Stadt mit der größten Intensivierung in Chinasdigitaler Ökonomie zu etablieren.Jack Ma, Gründer der Alibaba Group, ist stolz auf die digitaleEntwicklung seiner Geburtsstadt. In Hangzhou könne selbst in derU-Bahn oder beim Einkauf von Teesieben mit dem Handy bezahlt werden,sagte er auf der Konferenz. Entnahmen aus Pensionsplänen könnten mitHilfe von Gesichtserkennungstechnologie durchgeführt werden. Mit derEntwicklung zur Spitzenstadt der Digitalwirtschaft gingen nicht nurWohlstand und wirtschaftlicher Aufbau einher, sondern ein Fundamentaus Zivilisation, Regierungsführung und Sicherheit, so Jack Ma. "DieDigitalisierung verursacht keine Spaltung, sondern Technologienwerden die Stadt verbessern", sagt er.Zhou Jiangyong blickt der Entwicklung von Hangzhou zurSpitzenstadt der chinesischen Digitalwirtschaft mit Zuversichtentgegen. Hangzhou werde sich zu einer erstklassigen, internationalenQuelle für die Theorien und Technologien der chinesischenDigitalwirtschaft entwickeln, sagte er bei der Konferenz - ein Ort,an dem digitale Unternehmen und Talente aufeinandertreffen, einführender Standort für die Entwicklung der digitalenIndustrialisierung, ein Schauplatz für die industrielleDigitalisierungsreform, und ein Ort, an dem soziale und digitaleGovernance-Lösungen ihren Ursprung finden. Bis zum Jahr 2022 soll dasEntwicklungssystem für die Digitalwirtschaft in Hangzhou geformtsein.Laut einem im März veröffentlichten Whitepaper zur digitalenWirtschaft in China gehört Hangzhou zu den führenden Städten inSachen Daten- und Informationsinfrastruktur, städtischeDienstleistungen, städtische Verwaltung und industrielle Integration.Getrieben von der digitalen Ökonomie hat Hangzhou profitableBranchenbereiche wie Informationssoftware, E-Commerce,Cloud-Computing, Big Data und digitale Inhalte ausgebaut, mit mehrals 20 führenden Unternehmen wie Alibaba, NetEase und Hikvision alsSchlüsselfiguren. Auch die Entstehung von Cloud-Dienstleistungstädtenwie Yunqi und die Konzentration von wissenschaftlichenForschungseinrichtungen wie WestLake University, Zhijiang Lab undAlibaba DAMO Academy ist der Digitalwirtschaft zu verdanken.Für junge Chinesen und ausländische Unternehmer wird Hangzhouimmer attraktiver. Statistisch gesehen nimmt Hangzhou für das Jahr2017 jeweils den ersten Platz in China beim Netto-Zufluss vonInternetspezialisten, beim Talentpool und bei der Anzahl derRückkehrer aus Übersee ein, und die Stadt schaffte es zum achten Malin Folge unter die Top 10 der "attraktivsten chinesischen Städte fürAusländer".Im Hinblick auf städtische Dienstleistungen strebt Hangzhou dieErrichtung einer "mobilen Stadt" an. Mit der "HangzhouBusiness-Service"-App, die im Mai dieses Jahres eingeführt wurde,können 153 verschiedene Angelegenheiten abgewickelt werden.Außerdem wird die in Hangzhou entwickelte "City Brain" Plattformzur Stadtverwaltung, die auf Big Data, Cloud-Computing undkünstlicher Intelligenz basiert, nicht nur in der Stadt selbstsondern auch außerhalb von China vermarktet. Im Januar führte dieStadt Kuala Lumpur in Malaysia über Hangzhous "City Brain" ein Systemein, das bestimmten Fahrzeugen Priorität einräumt und konnte so dieReaktionszeit von Rettungsdiensten um 48,9 % reduzieren. "HangzhouTraffic Light" könnte in Zukunft als Kontrollsystem fürVerkehrsampeln weltweit eingesetzt werden.Statistiken lassen erwarten, dass die digitale Wirtschaft vonHangzhou für das Jahr 2018 Online-Einnahmen von 1 Billion Renminbiüberschreiten wird. Die digitale Wirtschaft in Hangzhou macht mehrals ein Viertel der gesamtwirtschaftlichen Leistung der Stadt aus undträgt zu mehr als 50 Prozent zum wirtschaftlichen Wachstum der Stadtbei. Der industrielle Vorteil sowie der hohe Anteil des digitalenWirtschaftssektors bieten die Grundlage, um Hangzhou in eine digitaleWirtschaftsstadt mit wirtschaftlicher Sicherheit zu verwandeln.Links zu angefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=322453Pressekontakt:Ms Wang+86-571-87055224Original-Content von: The Information Office of Hangzhou Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell