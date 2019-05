Hangzhou setzt auf die Aviation Town, um zur Luftfahrtstadt zu werden

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Jiande Aviation Town hatlaut Aussage eines Beamten des Stadtverwaltungsausschusses im erstenQuartal 2019 sieben allgemeine Luftfahrtabkommen unterzeichnet undInvestitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Yuan erhalten.Die Luftfahrtstadt führt aktuell Gespräche zu 17 weiterenProjekten, die eine Gesamtinvestition von 45,85 Milliarden Yuanbedeuten würden, so der Beamte.Die einstige Industriestadt in Hangzhou, errichtet auf denindustriellen Überresten des ehemaligen HengshanFerrolegierungswerks, hat sich zu einem neuen Wachstumsmotorentwickelt, wobei die allgemeine Luftfahrt der Haupttreiber ist.Angetrieben durch den Plan der ostchinesischen Provinz Zhejiang,die Leistung der Luftfahrtfertigungsbranche bis 2020 auf 100Milliarden Yuan zu steigern, nutzt Hangzhou die Jiande Aviation Townals "Modell für die allgemeine Luftfahrt", um Ressourcen entlang dergesamten allgemeinen Luftfahrtkette zu bündeln.Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 erzielte die Luftfahrtstadt eineAnlageinvestition in Höhe von 3,399 Milliarden Yuan, einschließlich2,603 Milliarden Yuan Sozialkapital.Die Luftfahrtstadt ist nun das Zuhause von 773 Unternehmen, derenHauptgeschäftsumsatz sich auf 7,133 Milliarden Yuan beläuft.Als eine drei Billionen Yuan schwere aufstrebende Branche könntedie allgemeine Luftfahrtbranche laut Expertenaussage die Entwicklungverwandter Sektoren fördern und gleichzeitig das wirtschaftlicheEntwicklungsmuster transformieren sowie die Modernisierung vonIndustrie und Konsum ankurbeln.Im Zusammenhang mit dieser Transformation machte das in Hangzhouansässige Unternehmen XIZI UHC von sich reden, als Chinas erstesselbst entwickeltes Passagierflugzeug, die C919, im Jahr 2017erfolgreich ihren Jungfernflug absolvierte. Als einzigesPrivatunternehmen der Lieferantenliste der C919 verfügt der ehemaligeBoiler- und Aufzughersteller nun über Verträge mit Airbus, Boeing,Bombardier, AVIC und COMAC.Ein Beamter der Wirtschafts- und Informationskommission derProvinz Zhejiang sagte, dass sich mit Blick auf die Luftfahrt eineFertigungsaufrüstung gut eigne, um traditionelle Sektoren zumodernisieren, insbesondere da Hangzhou sämtliche Ressourcen nutze,um sich einen Platz in dieser strategischen Wachstumsindustrie zusichern.Der Qiantang New District der Stadt, ein Entwicklungsbezirk fürdie Luftfahrtfertigung, wurde kürzlich zum Zuhause der Fakultät fürLuft- und Raumfahrt der Zhejiang University, wo nunSpitzentechnologie für Flugzeuge entwickelt wird. Das Hauptteamentwickelte unter der Leitung von Professor Ke Yinglin zuvor 17automatisierte Montagesysteme und zwei Puls-Produktionslinien fürFlugzeuge, die starke technische Unterstützung für die wichtigstenMilitärflugzeugmodelle des Landes bieten.Hangzhou entwirft aktuell einen die gesamte Luftfahrtketteumfassenden Plan für eine Zukunft als "Luftfahrtstadt", die Lernen,F&E, Fertigung, Tourismus und andere Luftfahrtdienste integriert.Pressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Jiande Aviation Town management committee, übermittelt durch news aktuell