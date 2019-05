Hangzhou gewinnt in Q1 Investitionen von 1,5 Milliarden RMB für biopharmazeutische Projekte

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - In Hangzhou, der Hauptstadt derostchinesischen Provinz Zhejiang, wurden im ersten Quartal des Jahressieben biopharmazeutische Projekte ins Leben gerufen, für die sichdie Investitionen nach neuesten Daten derInvestitionsförderungsagentur von Hangzhou von Mittwoch insgesamt auf1,5 Milliarden Yuan belaufen.Hangzhou ist zu einem Magneten für biopharmazeutische Unternehmenaus dem In- und Ausland geworden.2018 haben sich laut Statistiken 3.870 neue biopharmazeutischeUnternehmen in der Stadt angesiedelt, was einem Plus von 26 Prozentim Vorjahresvergleich entspricht, und etwa 30,2 Million Yuan wurdenals neu investiertes Kapital registriert, das sind 39,14 Prozent mehrals im Vorjahr.Sieben der Top Ten der Pharmazieunternehmen der Welt haben sich inHangzhou niedergelassen, darunter Pfizer, Merck & Co., Inc. undAbbott Laboratories.In den letzten Jahren gehörte der Bereich der Biopharmazie zu denSchwerpunkten, da die chinesischen Städte diesen Sektor als Schlüsselfür die industrielle Transformation und das industrielle Wachstumansehen.Vor diesem Hintergrund plant Hangzhou, die Stadt zur "Stadt derbiopharmazeutischen Innovationen" zu ernennen, in der die gesamteLieferkette nach ICH-Normen Platz findet und ein besonderes Augenmerkauf den drei Bereichen F&E neuer Arzneimittel, medizinische Geräteund medizinische Daten liegt.Anfang Mai 2018 hat Hangzhou eine Richtlinie zur Förderung derInnovationsentwicklung für die biopharmazeutische Brancheherausgegeben. Darin wird besonders hervorgehoben, dass die Stadt dieAnwendung von innovativen biopharmazeutischen Produkten unterstütztund der Branche finanzielle Hilfen zukommen lassen will.Mit der Konzentration auf die biopharmazeutische Branche hatHangzhou den richtigen Schritt getan, denn dieser Bereich wirdzweifelsohne nach der Digitalwirtschaft der Schlüssel für weitereDurchbrüche sein, erklärt Yi Xianrong, ein bekannter Ökonom.Nach Aussagen von Branchenanalysten ist die biopharmazeutischeIndustrie eine typische Innovationsbranche.Die Agentur verhandelt mit den zuständigen Behörden um dieBereitstellung eines Standortes in West Lake, an dem sichhochqualifizierte Talente und führende Unternehmer in derBiopharmazie niederlassen können, erklärt ein wichtiger Vertreter derInvestionsförderungsagentur von Hangzhou."Aus einer globalen Perspektive ist die Biopharmazie eine sehrumfassende Branche, in der einige Bereiche immer noch unterentwickeltsind und großes Potenzial aufweisen. In diesem Bereich könnteHangzhou eine Führungsrolle in der Welt übernehmen", erklärt derVertreter.Und tatsächlich ist Hangzhou bereits Vorreiter in derBiopharmazie. Die Stadt hat die erste intelligentee+-Demonstrations-Community für ältere Menschen in China gegründet,in der mithilfe moderner Technologien wie Big Data, Cloud-Computingund Wearables schnelle und kostengünstige medizinische Dienste fürältere Menschen in Echtzeit bereitgestellt werden.Pressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Hangzhou Investment Promotion Bureau, übermittelt durch news aktuell