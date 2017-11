Hangzhou fördert seine reichen touristischen Ressourcen in ganz Europa

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die Veranstaltung desHangzhou Tourism Promotional Event in Kopenhagen und die Teilnahmevon Tourismusvertretern aus Hangzhou am 56. ICCA Kongress im Novembertrugen dazu bei, die einzigartigen Merkmale der ikonischen Stadt amsüdlichen Ufer des Jangtse-Flusses zu präsentieren und ihre reichenMICE-Ressourcen zu fördern.Im Rahmen des diesjährigen China-Dänemark Tourismusjahres hat dieDelegation für Tourismusförderung von Hangzhou, bestehend ausMitgliedern der Hangzhou Tourismuskommission unter der Leitung desstellvertretenden Direktors Zhuo Xinning, ihre Arbeit in Kopenhagenfortgesetzt. Die Veranstaltung bot eine Plattform für den Austauschmit über 40 lokalen Reisebüros und für die Förderung dertouristischen Ressourcen von Hangzhou, nachdem die Stadt imvergangenen Jahr Gastgeber des G20-Gipfels war. Liu Dong, Konsul fürKultur an der Botschaft der Volksrepublik China in Dänemark, undPhilip Kyhl, Business Director bei Wonderful Copenhagen China,hielten beide Reden auf der Veranstaltung.Der 56. ICCA Kongress begann am 12. November 2017 im PragueCongress Centre in der tschechischen Hauptstadt. Die viertägigeVeranstaltung zog zahlreiche Teilnehmer an, darunter Beamte undPraktiker aus der gesamten MICE-Gemeinschaft sowieKonferenzorganisatoren und Fachjournalisten. Der ICCA ist einegroßartige Plattform, über die die Regierung von Hangzhou denKonferenzveranstaltern aus aller Welt die MICE-Ressourcen der Stadtpräsentieren, die globale Wirkung ihrer MICE-Marken steigern undKanäle außerhalb ihres Heimatmarktes entwickeln kann.Durch die erfolgreiche Durchführung des G20-Gipfels im Jahr 2016hat Hangzhou seine Kompetenz im Bereich der Konferenzempfangsdienstedeutlich ausgebaut und gleichzeitig seine städtische Infrastrukturverbessert. Die Stadt hat durch die weitere Verbesserung ihrerKongressdienste nennenswerte Fortschritte bei der Schaffung eineshoch professionellen und diversifizierten MICE-Sektors erzielt.Hangzhou war nicht nur Gastgeber des G20-Gipfels, sondern ist auchAustragungsort der Asian Games 2020, einer Großveranstaltung, die demMICE-Sektor der Stadt neue Möglichkeiten eröffnen soll.In diesem Jahr hat Hangzhou einige zusätzliche Maßnahmen zurFörderung der Marke "Hangzhou, Inspiring New Connections" ergriffen.Die erfolgreiche Durchführung der weltweiten MICE-Werbe- undMarketingkampagne "Meeting Poetry" in Hangzhou und in Paris, dieEinführung von MICE-Präferenzrichtlinien und die Veranstaltung vonRoadshows in China und im Ausland durch die Stadtregierung haben dieStadt als MICE-Destinationsmarke nachhaltig bekannt gemacht. DieStadt hat die Vision, sich in einen Ort zu verwandeln, der sich mitden führenden MICE-Städten der Welt wie Paris, London und New Yorkmessen kann. Hangzhou wird weiterhin neue MICE-Produkte untersuchenund seine Serviceangebote verbessern, damit die Welt neben demMehrwert, den der MICE-Sektor bietet, den Charme Hangzhouswiederentdecken kann. Die Stadt hat es sich zur Hauptprioritätgemacht, große Konferenzen anzuziehen, unendliche Möglichkeiten zuschaffen und den globalen Einfluss der Marke "MICE Hangzhou"umfassend zu steigern.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/605951/Hangzhou_MICE.jpgPressekontakt:Zhang Liying+86-136-5114-9597zhangly@trendscn.comOriginal-Content von: Business Events Hangzhou, übermittelt durch news aktuell