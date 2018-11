Hangzhou Weiguang Electronic: Tacheles!

Für die Aktie Hangzhou Weiguang Electronic aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 07.11.2018 ein Kurs von 19,55 CNH geführt.

Unsere Analysten haben Hangzhou Weiguang Electronic nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Hangzhou Weiguang Electronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Electrical Equipment auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,56 % und somit 0,6 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,96 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Weiguang Electronic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Weiguang Electronic beläuft sich mittlerweile auf 27,08 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 19,55 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -27,81 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,53 CNH. Somit ist die Aktie mit -4,77 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".