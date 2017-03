Hangzhou Tourism Commission schließt sich für Reisekampagne #SilkRoadRace mit Expedia zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Expedia":

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Hangzhou Tourism Commissionpräsentiert in Zusammenarbeit mit Expedia® Media Solutions dieReisekampagne "Silk Road Race, Explore the Living Hangzhou". Sie sollzum einen die Seidenstraße wiederbeleben und zum anderen dieBeziehung zwischen Europa und China stärken. In Erinnerung an denRuhm der Renaissance sollen Touristen aus England, Frankreich undDeutschland miteinander wetteifern, um China zu erreichen und dasreiche Erbe von Hangzhou zu entfalten.Ein Blick zurück in die Geschichte der Seidenstraße zeigt, dassentlang der 5500 Meilen langen Straße, die China mit der Weltverband, eintausend Jahre lang ein reger Kulturaustausch stattfand.Die Kampagne "Silk Road Race, Explore the Living Hangzhou" haucht derSeidenstraße neues Leben ein, indem sie einen virtuellen Weg zwischendem Westen und dem Osten schafft. Teilnehmer aus ausgewählten Ländernkönnen diesen Weg entlanggehen, indem sie auf Tweets antworten odereinen Tweet mit dem Hashtag #silkroadrace schreiben. Mit jedem Tweetgehen sie einen Schritt weiter in Richtung Hangzhou. Am Zielangelangt, werden Reisetipps zum "Sehen, Erleben, Essen, Übernachten"in Hangzhou freigeschaltet. Das Teilnehmerland, das zuerst 5.500Interaktionen erreicht, gewinnt mit etwas Glück eine Reise nachHangzhou, die von China Southern Airlines und JW Marriott HotelHangzhou gesponsert wird.Der in Hangzhou abgehaltene G20 Gipfel 2016 hat die touristischeEntwicklung angekurbelt und das historische und kulturelle Erbe derStadt für ein internationales Publikum geöffnet. Dank des Wandelsrangiert die Stadt laut des Magazins Travel + Leisure mittlerweileauf dem 7. Platz der besten Reiseziele 2016. Die Kampagne "Silk RoadRace, Explore the Living Hangzhou" ermöglicht es Reisenden aus allerWelt, Hangzhou in China neu zu entdecken, z. B. die Seidenproduktionmit ihrer 5000-jährigen Tradition im chinesischen Seidemuseum zubesichtigen."Die gemeinsame Kampagne definiert die historische Bedeutung derSeidenstraße neu, indem sie der Welt die natürliche Schönheit und dasErbe der Stadt präsentiert", so Zhao, Associate Director der HangzhouTourism Commission.Die Kampagne "Silk Road Race, Explore the Living Hangzhou" wird inEchtzeit auf der Kampagnen-Website aktualisiert undplattformübergreifend beworben, um die Teilnahme und den Wettbewerbzwischen den Ländern zu fördern. Reisebuchungsdienste nach Hangzhousind ebenfalls erhältlich. China ist ein angesagtes Reiseziel.Hangzhou, das Paradies von China, heißt Sie mit offenen Armenwillkommen. Entdecken Sie die Seidenstraße und erleben SieUrlaubsfreuden.Nähere Informationen unterhttps://hangzhou.expedia.co.uk/https://hangzhou.expedia.de/https://hangzhou.expedia.fr/Über ExpediaDer Expedia-Konzern ist das größte Online-Reiseunternehmen derWelt mit einem umfangreichen Marken-Portfolio, das führendeOnline-Reisemarken enthält. Nähere Informationen unterwww.expediainc.com/.Pressekontakt:YIWEI WANGBusiness Development Manager (Großchina) - Expedia Media SolutionsTel.: +65 6922 3445Handy: +65 8681 2086E-Mail: yiwwang@expedia.comOriginal-Content von: Hangzhou Expedia, übermittelt durch news aktuell