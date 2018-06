Hangzhou Tourism Commission organisiert Festakt zur Begrüßung von Fans in New York

Hangzhou bedankt sich bei seinen Fans mit einer besonderen FeierHangzhou, China (ots/PRNewswire) - Als Dankeschön an ihre Fans fürderen Unterstützung veranstaltet die Hangzhou Tourism Commission einKulturfest in New York, um den 5. Jahrestag von Hangzhous Engagementfür die Bewerbung der zahlreichen touristischen Attraktionen derStadt zu begehen.Das Fest findet unter dem Namen "Hi 5 Hangzhou Fan Gala" am 16.Juni 2018 um 14 Uhr ET in der Vanderbilt Hall im Grand CentralTerminal in New York City statt. Die Gala, die mit einer Reihe vonder Tourismuskommission veranstalteten festlichen Aktivitäten ihrenHöhepunkt erreichen wird, besteht aus zwei Veranstaltungen - eine derÖffentlichkeit zugängigen Ausstellung zwischen 14 Uhr und 16:30 UhrET sowie einer privaten Vorführung für eingeladene Gäste zwischen17:30 Uhr und 19 Uhr ET.Der berühmte chinesische Pianist Lang Lang, einer der aktivstenFacebook-Fans von Hangzhou und auch als "Botschafter des KaiserkanalsHangzhou" bekannt, wurde zur Feier eingeladen, wo er während derPrivatveranstaltung ein Klavierkonzert mit traditioneller Musik ausHangzhou vortragen wird. "Ich bin begeistert, an der Gala teilnehmenund vor den Einwohnern New Yorks auftreten zu dürfen", erklärte LangLang stellvertretend für Tausende von Hangzhou-Fans. "Dieatemberaubende Landschaft von Hangzhou hat mich schon immer bezaubertund inspiriert, und meine Liebe für diese malerische Stadt durchmeine Musik ausdrücken und teilen zu können, ist für mich zweifelloseine Ehre."Während der Veranstaltung werden in der Vanderbilt Hall vierBereiche mit interaktiven Displays eine traditionelle wie auchmoderne chinesische Atmosphäre erzeugen. Vorgestellt wird das reicheErbe Hangzhous mit Tee, Seide und Faltfächern und mithilfe vonVR-Tools können Besucher versuchen, die Stadt Hangzhou nach ihrenVorstellungen zu zeichnen. Ebenfalls auf dem Programm stehen Musik-und Tanzaufführungen, die Schwung in die Feier bringen sollen.Hangzhou beheimatet unzählige chinesische Kulturreichtümer und istHauptsitz der Alibaba Group und verschiedener Tech-Unternehmen. Inden letzten fünf Jahren hat es die Stadt meisterhaft verstanden, dastraditionelle und moderne China über große Social-Media-Plattformenwie Facebook (facebook.com/Hangzhou.China), Twitter(twitter.com/hangzhou_china) und Instagram(instagram.com/hangzhou_china) zu einem einzigartigen Erlebnis zukombinieren.Für die Gala stehen eine begrenzte Anzahl an Freikarten, insgesamt300 Stück, zur Verfügung, für die Sie sich online über die offizielleWebsite https://www.hi5hangzhou.com registrieren können. Teilnehmerder Gala erhalten die Chance, zwei (2) Hin- und Rückflugtickets nachHangzhou mit einem Hotelaufenthalt von 4 (vier) Übernachtungen zugewinnen.Das Programm wird u. a. durch die Wensli Group Co., Ltd,Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake und das Four Seasons HotelHangzhou at West Lake gesponsert.Foto:https://mma.prnewswire.com/media/702638/Hangzhou_NYT_Advertorial.jpgPressekontakt:Stella Chen(+852) 3952 1191stellachen@guruonline.com.hkOriginal-Content von: Hangzhou Tourism Commission, übermittelt durch news aktuell