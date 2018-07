Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical: Aktienanalyse vom 21.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical weist zum 20.07.2018 einen Kurs von 18,36 CNY an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Unser Analystenteam hat Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 70,81 insgesamt 50 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotech & Pharma", der 142,11 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".