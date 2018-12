Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance: Ob das wirklich so spannend wird …

Per 28.12.2018 wird für die Aktie Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 18,7 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance von 18,7 CNY ist mit -9,57 Prozent Entfernung vom GD200 (20,68 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 18,24 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,52 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um -30,42 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,68 Prozent im Branchenvergleich für Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -29,42 Prozent im letzten Jahr. Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance lag 2,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,05 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,97%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,92 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.