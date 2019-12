Hangzhou Robam AppliancesSollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, ?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Hangzhou Robam Appliances per 11.12.2019, 14:06 Uhr bei 31.52 CNH. Hangzhou Robam Appliances zählt zum Segment "Haushaltsgeräte".

Die Aussichten für Hangzhou Robam Appliances haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hangzhou Robam Appliances mit einer Rendite von 50,56 Prozent mehr als 72 Prozent darüber. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,65 Prozent. Auch hier liegt Hangzhou Robam Appliances mit 71,21 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hangzhou Robam Appliances in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hangzhou Robam Appliances haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Hangzhou Robam Appliances bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Robam Appliances-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 27,9 CNH. Der letzte Schlusskurs (31,36 CNH) weicht somit +12,4 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (30,04 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hangzhou Robam Appliances-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Hangzhou Robam Appliances-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.