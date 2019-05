Hangzhou Radical Energy Saving: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Hangzhou Radical Energy Saving am 28.05.2019, 00:33 Uhr, mit dem Kurs von 20,93 CNY. Die Aktie der Hangzhou Radical Energy Saving wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hangzhou Radical Energy Saving einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hangzhou Radical Energy Saving jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Radical Energy Saving. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hangzhou Radical Energy Saving beträgt das aktuelle KGV 22,68. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 61,44. Hangzhou Radical Energy Saving ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,94 Prozent und liegt damit 1,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 2,37). Die Hangzhou Radical Energy Saving-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.