Hangzhou Oxygen Plant: Was ist jetzt zu tun!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hangzhou Oxygen Plant, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.03.2020, 20:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 11.92 CNH.

Unser Analystenteam hat Hangzhou Oxygen Plant auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hangzhou Oxygen Plant-Aktie hat einen Wert von 85,35. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (63). Entgegen dem RSI7 ist Hangzhou Oxygen Plant hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Hangzhou Oxygen Plant.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Hangzhou Oxygen Plant erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -18,88 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +18,2 Prozent im Branchenvergleich für Hangzhou Oxygen Plant bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,84 Prozent im letzten Jahr. Hangzhou Oxygen Plant lag 18,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hangzhou Oxygen Plant beträgt das aktuelle KGV 15,64. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Hangzhou Oxygen Plant ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.