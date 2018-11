Hangzhou Jizhi Mechatronic: Jetzt könnte alles passieren

In unserer neuen Analyse nehmen wir Hangzhou Jizhi Mechatronic unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Geräte und Instrumente". Die Hangzhou Jizhi Mechatronic-Aktie notierte am 15.11.2018 mit 36,64 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hangzhou Jizhi Mechatronic auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 67,5 liegt Hangzhou Jizhi Mechatronic unter dem Branchendurchschnitt (71 Prozent). Die Branche "Machinery" weist einen Wert von 230,37 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Hangzhou Jizhi Mechatronic schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,81 % und somit 1,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,14 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Jizhi Mechatronic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.