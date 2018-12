Hangzhou Huadong Medicine: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Am 25.12.2018 ging die Aktie Hangzhou Huadong Medicine an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 26,6 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Die Aussichten für Hangzhou Huadong Medicine haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hangzhou Huadong Medicine investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hangzhou Huadong Medicine-RSI ist mit einer Ausprägung von 60,4 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 69,04, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hangzhou Huadong Medicine beträgt das aktuelle KGV 15,58. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Hangzhou Huadong Medicine ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.