Das Hangzhou Global Qipao Festival 2019 geht auf Welttournee

Die Veranstaltung verbindet die Traditionen der Stadt mit modernenElementen und erzählt die Geschichte einer der kulturell reichstenund zugleich internationalsten Städte ChinasHangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das Hangzhou Global QipaoFestival 2019 stand unter dem Motto "Splendid Hangzhou - WorldwideDance" (Wunderbares Hangzhou - Tänze der Welt) und fand nacheinanderin Paris, London, Wien und Prag statt. Die einzelnen Tänze enthielteninteraktive Komponenten, die es den Zuschauern ermöglichte, ihreeigene praktische Erfahrung mit dem Malen auf Seide zu machen, sowiean kulturellen, die Einzigartigkeit der Stadt hervorhebendenAusstellungen teilzunehmen. Das Festival, das vom 19. Juni bis EndeAugust stattfand, wurde vom Stadtbüro für Kultur, Radio, Fernsehenund Tourismus in Hangzhou ausgerichtet.Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: https://www.multivu.com/players/de/8604251-2019-hangzhou-global-qipao-fest (https://www.multivu.com/players/de/8604251-2019-hangzhou-global-qipao-festival/)ival/ (https://www.multivu.com/players/de/8604251-2019-hangzhou-global-qipao-festival/)Chinesische Künstler nahmen zusammen mit Künstlern aus der ganzenWelt an Flashmobs teil. Der Höhepunkt war der exotische Qipao-Tanz,der die Geschichte der glorreichen Vergangenheit der Stadt erzählteund wie sie zur modernen und einzigartigen Metropole von heute wurde.Vor dem Arc de Triomphe in Paris führte der Zumba-Community-LeaderFrance Alex eine dynamische Tanzgruppe in roten Qipaos an. Vor derLondon Tower Bridge wetteiferten eine Balletttänzerin in einem mitBlumen- und Vogelmuster geschmückten Qipao aus rosa Hangzhou-Seide,und die britische Jazz-Sängerin Cathrine Summers gegeneinander beieiner innovativen Qipao-basierten Performance. An der Donau in Wienführten chinesische und westliche Models den Qipao-Tanz Sky City auf,während in Prag ein italienisches Tanzensemble mit chinesischenFächern auf einem Boot auf der Moldau tanzte.Die Traditionen der chinesischen Serikultur und Seidenweberei, dieals immaterielles Kulturerbe der Vereinten Nationen anerkannt sind,haben ihren Ursprung in Hangzhou und verleihen der Stadt ihrenzweiten Namen: die "Heimat der Seide". Die Organisatoren desFestivals starteten außerdem die Hangzhou Qipao Initiative imInternationalen Zentrum Wien als Teil einer größeren Botschaft an dieWelt, die für ein neues und modernes Hangzhou werben soll, dasgleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig ist. Der offizielleWettbewerb "Schönheitstanz" ist auf der Videoplattform von TikTok zusehen, wo Seidenmalereien, Tänzer in Qipaos, und andere kreativenInhalte zu sehen sind. Die Plattform bietet einen Online-Platz füralle, die mehr über Hangzhou-Seide und die malerische Landschafterfahren möchten, in der die Kunst der Produktion und Verwendung vonSeide geboren wurde.