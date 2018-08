Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials: Was jetzt noch zu tun ist?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 09.08.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 17,72 CNY.

Die Aussichten für Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Manufactured Goods"-Branche sind im Durchschnitt um 3,23 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,42 Prozent im Branchenvergleich für Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,23 Prozent im letzten Jahr. Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials lag 21,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials-Aktie ein Durchschnitt von 19,8 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,72 CNY (-10,51 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (17,13 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,44 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.