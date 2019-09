Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 13. Hangzhou Cultural andCreative Industry Expo (2019) fand vom 19.-23. September in derostchinesischen Stadt statt. Laut der Abteilung fürÖffentlichkeitsarbeit der Kommunalregierung von Hangzhou dient dieExpo als Plattform, um den Kultursektor der Stadt zu fördern undihren globalen Charme in die Welt zu tragen."Austausch und Interesse an anderen Kulturen bereichern die eigeneKultur", sagte Zhou Jiangyong, Sekretär des Kommunalausschusses vonHangzhou der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Mitglied desständigen Ausschusses des CPC-Komitees der Provinz Zhejiang."Hangzhou ist eine geschichtsträchtige Stadt und ein heiliger Ort,der beispielhaft für die Geschichte der über 5.000 Jahre altenchinesischen Zivilisation steht. Mit einem kreativen Kulturprogrammwerden wir die Geschichten von Hangzhou, Zhejiang und China erzählenund den kulturellen Austausch, das gegenseitige Lernen und dieKooperation mit anderen Ländern vertiefen, um die internationaleWettbewerbsposition und den Einfluss von Hangzhou zu stärken."Die Expo besteht seit 2007 und findet seit 13 Jahren statt. Sieist ein Spiegelbild des Wandels und der Entwicklung des chinesischenKultursektors und ein immer wichtigeres Bindeglied beimKulturaustausch zwischen Ost und West.Zu dem fünftägigen Event waren mehr als 400 ausländischeAussteller aus 53 Ländern und Regionen angereist. Über 2000internationale Firmen und Organisationen aus dem Kultursektorstellten ihre Produkte und Dienstleistungen in achtAusstellungsbereichen vor. Eines wurde durch diese internationalePlattform beeindruckend zur Schau gestellt: Das Streben nachKreativität für ein besseres Leben ist verschiedenen Kulturen überallauf der Welt gemein.Die Expo lockte mehr als 286.000 Menschen an, die an Ausstellungenund anderen Aktivitäten mitwirkten. Insgesamt wurden Geschäfte undProjektverträge im Wert von 16,75 Mrd. Yuan unterzeichnet (davon mehrals 15 Mrd. Yuan für Projektfinanzierung) - ein neuer Rekord.Auf dem Hauptgelände sind kulturelle Arbeiten aus Italien,Großbritannien, der Schweiz und anderen Ländern zu sehen (Mode,Design, Fertigung, Kultur und Lebensmittel). DerHangzhou-Themenbereich der Messe hat den orientalischen Zen-Stil zumMotto. Mehr als 30 nationale Meister des Kunsthandwerks stellenArbeiten nach den höchsten industriellen Maßstäben derzeitgenössischen Kunst aus. Die Vorhänge und Schatten erzeugen eineAtmosphäre von schwebenden Wolken und fließendem Wasser, was poetischanmutet. Jedes dieser fein gearbeiteten Objekte repräsentiert denGipfel der chinesischen Ästhetik.Bei der letztjährigen Expo war zum ersten Mal Großbritannien miteinem Themenbereich vertreten. Er lockte mehr als 130 angeseheneFirmen und Institutionen des Kultursektors an, die um die 1.000Objekte der lokalen Kultur und kreative Produkte ausstellten. DieTradition des nationalen Thementags wurde in diesem Jahr fortgesetzt.Mit Italien als Ehrengast wurden verschiedene kulturelleAusstellungen und Begegnungsaktivitäten organisiert.Der Schiefe Turm von Pisa, die Gondeln von Venedig und sogar dieBalkone aus Romeo und Julia werden auf beeindruckende Weisenachgebaut. Handwerkskunst aus der Toskana, Mode aus Mailand,römische Geschichte und Erzählungen aus Verona füllen den mehr als1.000 Quadratmeter großen Ausstellungsbereich. Einzigartigekulturelle Produkte von mehr als 60 Marken von der Apenninhalbinselbringen den romantischen mediterranen Stil zum Greifen nah. LellaAmato, die in dritter Generation CLAMORI führt, hat schicke"Oma-Tragetaschen" im Gepäck.Die italienische Stadt Verona ist den meisten Bürgern von Hangzhouein Begriff. Schließlich wurden Verona, der Westsee, der Canal Grandeund die archäologischen Ruinen der antiken Stadt Liangzhunacheinander in die Weltkulturerbeliste aufgenommen. Das kulturelleErbe verbindet die beiden historische Städte.Nach Worten von Ludovica Murazzani, Wirtschaftskonsulin amitalienischen Generalkonsulat in Shanghai, lassen sich die Anfängeder freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Italien beiHandel, Kunst und Kultur 2000 Jahre zurückdatieren.Als Ehrengast wird Italien seinen Freunden aus Hangzhou dieitalienische Kultur und Lebensart auf vielfältige Weise näherbringen.Das Jahr 2020 markiert den 50 Jahrestag der Aufnahme derdiplomatischen Beziehungen zwischen China und Italien und das Kultur-und Tourismusjahr im Zeichen der traditionellen chinesischen Medizin.Italien wird in die Fußstapfen von Marco Polo treten, um denkulturellen und kreativen Austausch und die Kooperation zwischenbeiden Ländern zu vertiefen, um unbegrenzte Möglichkeiten anzuregen,sagte sie.Nach vorläufigen Statistiken trug der Kultursektor in Hangzhou2018 insgesamt 180,9 Mrd. Yuan zur Wertschöpfung bei. Damit belegtHangzhou chinaweit den Spitzenplatz, was die Größe und den Beitragzum Sektor betrifft. Hangzhou wird seinen Kultursektorweiterentwickeln, und die Expo soll dabei eine tragende Rollespielen. Hangzhou will sich als internationale Drehscheibe für Kulturund Kreativität etablieren, um den frischen Charme dieser berühmtenhistorischen und kulturellen Stadt herauszustellen.Der Chinareisende Marco Polo soll die Stadt als "schönste undgroßartigste Stadt der Welt" bezeichnet haben. Seit über 1000 Jahrenist Hangzhou die Quelle der Inspiration für die herausragendstenchinesischen Künstler, Autoren und Dichter. 