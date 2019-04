Hangzhou Anysoft InformationWar das alles, ?

Hangzhou Anysoft Information, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 17:52 Uhr) mit 55,52 CNY ein wenig im Plus (+0.44 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hangzhou Anysoft Information auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hangzhou Anysoft Information derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 51,1 CNY, womit der Kurs der Aktie (55,28 CNY) um +8,18 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 53,95 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,47 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Anysoft Information. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hangzhou Anysoft Information mit einem Wert von 38,56 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 72,46 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.