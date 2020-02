Hang Zhou Great Star IndustrialGeht es endlich los, ?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Hang Zhou Great Star Industrial per 05.02.2020, 15:14 Uhr bei 11.58 CNH. Hang Zhou Great Star Industrial zählt zum Segment "Haushaltsgeräte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hang Zhou Great Star Industrial entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hang Zhou Great Star Industrial mit einer Rendite von 27,92 Prozent mehr als 48 Prozent darüber. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,99 Prozent. Auch hier liegt Hang Zhou Great Star Industrial mit 46,92 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hang Zhou Great Star Industrial-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,62 CNH mit dem aktuellen Kurs (11,37 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +7,06 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (10,57 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,57 Prozent), somit erhält die Hang Zhou Great Star Industrial-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hang Zhou Great Star Industrial. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.