Hang Seng: Mit gemischten Gefühlen in die Zukunft!

Der Hang Seng konnte sich an den zurückliegenden vier Wochen seitlich ausrichten und damit etwas anders als von mir angenommen entwickeln. Dennoch halte ich an meinem bisherigen Szenario fest, demzufolge sich der Index in einer größeren Korrektur befindet und im Verlauf dieser Bewegung noch weiteren Verkaufsdruck verkraften muss. Für diese Sichtweise spricht auch der Charakter der seit Februar laufenden lethargischen Bewegung. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Henrik Becker.