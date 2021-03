Hang Seng Tech-Index: Absturz!

Der Hang Seng Tech-Index in Hongkong stürzte um 5 % ab, da die Bedenken über ein US-Delisting und den Besitz von Nutzerdaten durch Peking zunahmen, berichtet die Financial Times.

Die in Hongkong notierten Aktien von Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Tencent Holdings Ltd (OTC: TCEHY) und Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) fielen um 4,2%, 2,3% bzw. 9%.

Die Kernschmelze wurde durch die Ankündigung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung