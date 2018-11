Hang Seng: Folgt ein Crash mit Ansage?

Die zurückliegenden vier Wochen, seit meiner jüngsten Analyse, konnten durch den leichten Anstieg sowie die sich daran anschließende Korrektur meine damalige Sichtweise sehr genau nachvollziehen. Mit dieser Performance unterstreicht der Hang Seng Index einmal mehr den Korrekturmodus, in welchen sich der Index seit Anfang des Jahres befindet. Wie der obere Langzeitchart es zeigt, wird sich an dieser Konstellation so schnell auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.