Hang Sang Siu Po: Das sollte jetzt jeder wissen!

Am 06.12.2019, 06:33 Uhr notiert die Aktie Hang Sang Siu Po an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0.73 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Papierverpackung".

Die Aussichten für Hang Sang Siu Po haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Hang Sang Siu Po erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche sind im Durchschnitt um -4,9 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,29 Prozent im Branchenvergleich für Hang Sang Siu Po bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,9 Prozent im letzten Jahr. Hang Sang Siu Po lag 28,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 78,53 ist die Aktie von Hang Sang Siu Po auf Basis der heutigen Notierungen 188 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" (27,28) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Hang Sang Siu Po höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 4,36 Prozentpunkte (7,04 % gegenüber 2,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".