Hang Lung Properties: Wie reagieren Sie darauf?

Hang Lung Properties weist am 13.07.2019, 02:00 Uhr einen Kurs von 19.17 HKD an der Börse Hong Kong auf.

Hang Lung Properties haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Hang Lung Properties in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hang Lung Properties derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 16,6 HKD, womit der Kurs der Aktie (19,2 HKD) um +15.66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,79 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7.93 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Hang Lung Properties nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,3 Prozentpunkte (3,91 % gegenüber 4,21 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".