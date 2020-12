Hanesbrands-Aktien: Was wissen Insider?

Weitere Suchergebnisse zu "HanesBrands":

Ein Formular 4, das am Donnerstag, den 17. Dezember bei der SEC eingereicht wurde, zeigte, dass Moison Franck J. 2.175 Aktien von Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) zu einem Durchschnittspreis von $14,10 verkauft hat. Durch die Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Hanesbrands Inc. auf 31.227 Aktien. Hanesbrands wurde 1% höher gehandelt als der vorherige Schlusskurs.

Warum sind Insidertransaktionen wichtig?

