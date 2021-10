HanesBrands Aktie: Das Unternehmen schließt langfristigen Lizenzvertrag mit der Universität von Texas!

Hanesbrands Inc (NYSE:HBI) ist eine Partnerschaft mit der University of Texas at Austin als einem seiner wichtigsten Bekleidungspartner eingegangen. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Die auf 10 Jahre angelegte strategische Vereinbarung wird zur Entwicklung einer verbraucherorientierten Kollektion von Fan-Bekleidung führen.

Die Vereinbarung gewährt exklusive Rechte in den Massen-, Campus- und lokalen Kanälen bis 2032.

Texas schließt sich der University of ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung