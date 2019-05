Hanergy präsentiert ihre zukunftsweisenden Energielösungen auf der Messe Intersolar Europe 2019

- Der Riese für saubere Energie beschleunigt seinen Expansionsplanauf dem europäischen Markt- Hanergy unterzeichnete die strategischen Kooperationsverträge mitDeuter sowie Bahama, für die gemeinsame Gestaltung und Entwicklungvon Solarrucksäcken bzw. Solarsonnenschirmen, für den globalenMarkt- Hanergy stellte ihr BIPV-Produkt HanTile auf dem schwedischen Marktvor und unterzeichnete einen Vertriebsvertrag über USD 1 Mrd. mitder Sun Lion Solar Ltd.München (ots/PRNewswire) - Der Riese für saubere Energie, dieHanergy Thin Film Power Group (0566.HK (http://0566.hk/)), befindetsich auf einem ständigen Expansionskurs und strebt danach ihrePosition auf dem Weltmarkt zu festigen. Das Unternehmen stelltekürzlich seine neuesten Energielösungen auf der 27. Intersolar Europeaus, einer weltweit führenden Fachmesse für die Solarindustrie undihre Partner.Im Rahmen einer dreitägigen Konferenz und Messe vom 15. bis 17.Mai 2019, im Ausstellungszentrum der Messe München, präsentierteHanergy ihre vielversprechendsten Solarlösungen.Zu den Produkten von Hanergy gehörte unter anderem das HanPaper,eine tragbare Solar Powerbank. Der HanPack, ein Solarrucksack mitLadefunktion für mobile Geräte, wie z.B. Smartphones. Der Humbrella,ein Sonnenschirm mit Solarpanelen, ermöglicht es mobile Geräte direktam Strand zu laden mithilfe der Sonne. In der Kategorie Bauelementewurden innovative Produkte, wie der HanTile, präsentiert. BeimHanTile handelt es sich um einen Solarziegel, welcher wie einkonventioneller Ziegel montiert wird und gleichzeitig Strom erzeugt.Die HanWall ermöglicht eine optisch ansprechende Fassade, mithilfederer gleichzeitig Strom erzeugt wird. Im Bereich des Straßenbauswurde der HanBrick präsentiert, mit diesem Produkt können Straßenkünftig Strom erzeugen.Im Bereich der hochflexiblen Lösungen wurden die Module desamerikanischen Tochterunternehmens MiaSolé vorgestellt. Diehochflexiblen Module ermöglichen eine Montage an einer Vielzahl vonOberflächen, aufgrund Ihrer Biegeeigenschaften sowie dem schlankenGewicht von unter 2,0 kg / m².Gemäß dem strategischen Kooperationsvertrag mit Deuter wirdHanergy für die Entwicklung und das Design von flexiblenDünnschichtkomponenten verantwortlich sein und Deuter wird dieVerantwortung für das Design, die Produktion und den Vertrieb derRucksäcke weltweit übernehmen. Das Duo wird eineCo-Branding-Strategie verfolgen, um für die kommenden Solarrucksäckezu werben.In Zusammenarbeit mit Hanergy erklärte Robert Schieferle,Vizepräsident von Deuter: "Wir freuen uns, Synergien mit demUnternehmen von Hanergy zu schaffen und die flexiblenDünnschichtkomponenten von Hanergy in unseren kommendenSolarrucksäcken einzusetzen. Wir sind zuversichtlich, dass unserneuer Solarrucksack, der mit Hanergys leichtgewichtigen Modulen sowiedem dualen Branding beider Marken ausgestattet ist, mit Sicherheitein Hingucker sein wird. "Deuter ist ein deutscher Anbieter für Sportrucksäcke und -taschenin Bereichen, wie z.B. Wandern, Trekking sowie Schneesport. Deuterwurde 1898 gegründet und ist seit über 120 Jahren ein Pionier auf demMarkt für hochkarätige Outdoor-Ausrüstungen.Auf der anderen Seite wird Hanergy im Rahmen einer strategischenPartnerschaft mit Bahama, Deutschlands führender Sonnenschirmmarke,zusammenarbeiten, um solarbetriebene Sonnenschirme gemeinsam zuentwerfen und zu entwickeln.Bahama wurde 1950 gegründet, entwirft und fertigt heute eine großeAuswahl hochwertiger Sonnenschirme und -segel.Außerdem hat der Riese für saubere Energien mit der Einführungseiner flexiblen Module und des BIPV-Produkts HanTile auf demschwedischen Markt eine Vertriebsvereinbarung über 1 Mrd. USD mit SunLion Solar Ltd geschlossen, einem renommierten Unternehmen, das seitüber 50 Jahren Dachlösungen in Skandinavien anbietet.Der schwedische Solarmarkt ist in den letzten Jahren enormgewachsen. Die PV-Kapazität stieg, nach neuen offiziellen Statistikender schwedischen Energieagentur (Energimyndigheten), von 231 MW Ende2017 auf 411 MW Ende letzten Jahres. Die Zahlen zeigen, dass 2018 inBezug auf die Entwicklung der Solarenergie mit 180 MW das bisherbeste Jahr des Landes war. Dies steht im Gegensatz zu 91 MW im Jahr2017 und nur 13 MW im Jahr 2016, während das Land 2015 und 2014jeweils rund 37,6 MW bzw. 36,2 MW hinzufügte.Ly Yuan, Vizepräsident der Hanergy Overseas Sales Company, sagte:"Intersolar Europe besteht schon seit Jahren und wir sind sehrglücklich, mit dieser Plattform verbunden zu sein. Unsere Teilnahmean der diesjährigen Intersolar hat außergewöhnlich gute Ergebnissefür das Unternehmen gebracht. Wir haben einen Vertrag über 1Milliarde US-Dollar für den Vertrieb unserer Dachlösung in Schwedenunterzeichnet und strategische Kooperationsverträge mit renommiertenUnternehmen in ihren jeweiligen Bereichen, wie z.B. Deuter & Bahamaabgeschlossen, um sowohl das Erscheinungsbild unserer Solarrucksäckeund -sonnenschirme, als auch die Verkäufe in Europa und auf denWeltmärkten zu betonen."Laut Hanergy wurde sie auf der Intersolar durch fast 85potenzielle Kunden mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 380 MWangesprochen. Das Unternehmen gab an, während der Messe mehr als5.000 Besucher und Tausende von Experten aus 160 Nationen empfangenzu haben.Wang Zhongshuang, CEO von Hanergy Deutschland sagte: "Hanergybefindet sich auf einem kontinuierlichen Wachstumskurs und baut seinePosition auf dem Weltmarkt stetig aus. Die Zusammenarbeit mit Deuterund Bahama ist ein Beweis für die Absicht, unsere innovativeDünnschichttechnologie branchenübergreifend auf Produkte anzuwenden.Wir streben danach, die Welt mit mobiler Energie zu versorgen und wirsind offen für die Zusammenarbeit mit Top-Unternehmen, umenergieeffizientere Produkte zu entwickeln, welche die Lebensweiseder Verbraucher verändern. "Laut dem kürzlich von SolarPower Europe veröffentlichten GlobalenMarktausblick für Solarenergie, wird der europäische Solarmarktvoraussichtlich exponentiell wachsen. Deutschland wird mit einererwarteten, neu installierten Solarkapazität von 26,7 GW bis 2023 undeiner Gesamtkapazität von 72,6 GW auch in den kommenden Jahren dergrößte PV-Markt in Europa bleiben. Spanien wird der zweitgrößteMarkt, mit Neuzugängen von 19,4 GW und einer Gesamtleistung von 25,3GW zum Ende des Zeitraums 2019-2023 sein.In den nächsten fünf Jahren werden die Niederlande, Frankreich undItalien voraussichtlich 15,8 GW, 13,3 GW bzw. 9,6 GW hinzufügen. Esfolgen die Ukraine und die Türkei mit jeweils 5,9 GW und 5,5 GWprojiziertem Wachstum.Die vor 27 Jahren gegründete Intersolar Europe hat sich zu einerder wichtigsten Branchenplattformen für Hersteller, Zulieferer,Händler, Dienstleister und Partner der globalen Solarindustrieentwickelt. Die Ausstellung konzentriert sich auf die BereichePhotovoltaik, Solarthermie, Solarkraftwerke sowie Netzinfrastrukturund Lösungen für die Integration erneuerbarer Energien.Über die Hanergy Thin Film Power Group Ltd:Hanergy Thin Film Power Group Ltd (0566.HK (http://0566.hk/)) istein in Hongkong börsennotiertes Unternehmen und eineTochtergesellschaft der Hanergy Mobile Energy Group Company Ltd. Alseines der weltweit führenden Dünnschichtmodul Unternehmen ist dieHanergy Thin Film Power Group Ltd engagiert in der Entwicklungmobiler Energie ("Building Mobile Energy"). Hanergy arbeitet seit2009 unermüdlich an der Integration der weltweiten Solartechnologienund investiert kräftig in Forschung und Innovation auf dem Gebiet derDünnschicht -Solarenergie. Dünnschicht-Solartechnologien werden aufeine Reihe von kommerziellen und nichtkommerziellen Produktenangewendet, darunter HanTile, HanWall, Humbrella, HanPack undHanPower.Besuchen Sie die offizielle Webseite (http://bit.ly/ENHanergy) vonHanergy, um mehr zu erfahren - oder folgen Sie Hanergy auf Facebook(http://bit.ly/FBHanergy), Twitter (http://bit.ly/TWHanergy),LinkedIn (http://bit.ly/LIHanergy), YouTube(http://bit.ly/YTHanergy), um die neuesten Nachrichten und Updates zuerhalten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/891073/Hanergy___Intersolar_Europe_2019.jpgOriginal-Content von: Hanergy Holding Group Ltd., übermittelt durch news aktuell