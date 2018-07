Handy mit Vertrag kaufen lohnt sich bei Netzbetreibern nicht

Berlin (ots) - Das iPhone für einen Euro bekommen und dafür einenhöheren monatlichen Tarif bezahlen - solche Kombi-Angebote erscheinenauf den ersten Blick attraktiv, lohnen sich aber in vielen Fällennicht. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip hatHandyverträge mit elf der meistverkauften Smartphones unter die Lupegenommen. Bei den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und O2 sind solcheKombi-Verträge deutlich teurer, als wenn man das Handy einzeln kauftund sich getrennt davon einen günstigen Tarif sucht. Wer jedoch beiDiscountern im O2-Netz schaut, kann ein echtes Schnäppchen machen.Gemessen an den aktiven Mobilfunkanschlüssen sind in Deutschlandrund 131 Millionen Handys und Smartphones im Einsatz. Wer ein neuesGerät benötigt, steht vor der grundsätzlichen Frage: Soll ich dasGerät mit Vertrag oder ohne kaufen? "Ein Handy mit Vertrag zu kaufen,spart zwar Zeit und ist bequem", sagt Daniel Pöhler, Mobilfunkexpertebei Finanztip. "Bei den großen Netzbetreibern sind Kombi-Angebotejedoch oft zu teuer." Im Vergleich mit einem günstigen Tarif undselbstgekauftem Handy zahlen Verbraucher drauf: Bei Vodafone und derTelekom beträgt der durchschnittliche Preisaufschlag 24 Prozent, beiO2 sogar 55 Prozent.Discounter im O2-Netz sind im Schnitt 7 Prozent günstigerEin anderes Bild zeigt sich jedoch bei Mobilfunk-Discountern imNetz von O2, wie etwa Blau, Simply oder Premiumsim. Bei acht von zehnSmartphones waren die Handyverträge mit Gerät dort günstiger als derEinzelkauf von Handy und Tarif. Bei den beiden übrigen Handys warendie Discounter nur rund 1 Prozent teurer. "Im Schnitt konnten unsereTestprofil-Kunden 7 Prozent sparen, wenn sie sich beim Discounter einHandy mit Vertrag kauften", so Pöhler. "In bestimmten Fällen könnenVerbraucher mit Kombi-Angeboten im O2-Netz ein richtiges Schnäppchenmachen." Anders sieht es in den Netzen der Telekom und von Vodafoneaus: "Dort gibt es viel weniger Angebote von Drittanabietern, deshalbfanden wir meist kein billigeres Angebot als das vom Netzbetreiber",erklärt Pöhler. "Wer im D-Netz telefonieren will, sollte deshalbHandy und Vertrag einzeln kaufen."Achtung: Höhere Grundgebühr sinkt nicht immerWer sich dafür entscheidet, ein Handy mit Vertrag zu kaufen,sollte einige wichtige Punkte beachten. "Kunden können nichtgrundsätzlich davon ausgehen, dass es jedes Handy auch in einemKombi-Angebot gibt", erklärt Pöhler. In der Untersuchung hatFinanztip beispielsweise für das Motorola Moto G6 kein entsprechendesAngebot gefunden. "Außerdem gibt es Tarife, bei denen die teureGrundgebühr nicht sinkt, wenn das Handy nach zwei Jahren eigentlichabbezahlt ist. Wer so einen Vertrag nach der Mindestlaufzeit nichtkündigt, zahlt das Handy doppelt und dreifach ab", warnt Pöhler. SeinRat: Die Verträge direkt nach dem Abschluss zum nächstmöglichenZeitpunkt wieder kündigen, damit sie sich nicht automatischverlängern.So hat Finanztip untersuchtFür die Studie hat Finanztip im Juni 2018 die Preise für Verträgemit elf der meistverkauften Smartphone-Modelle auf Check24, Verivoxund Tariffuxx abgefragt. Die günstigsten Treffer wurden sowohl fürdas E-Netz (O2) als auch für die D-Netze (Telekom und Vodafone) mitden Angeboten der Netzbetreiber sowie einem Einzelkauf aus Handy undseparatem Tarif verglichen.Weitere Informationenhttps://www.finanztip.de/handyvertrag/https://www.finanztip.de/handytarife/https://www.finanztip.de/handy-tarifrechner/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Verbraucher-Ratgeberrund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichenFinanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geldzu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers undbieten praktische Handlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosenAngebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als350.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-JosefTenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucheraktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit überEnergie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern.Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großenFinanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Xing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496)und im Finanztip-Feed (http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell