Handy mit Vertrag zu Weihnachten: Diese 5 Kostenfallen sollte man kennen

Zu Weihnachten soll es ein neues Handy mit Vertragsein - also am besten direkt eines der vielenHandyvertrags-Schnäppchen im Internet abschließen? Vorsicht: VieleAngebote sind mit Kostenfallen gespickt. Verbraucher solltenaufpassen, damit sie nicht zwei Jahre lang deutlich mehr zahlen alsangenommen. Das Mobilfunk-Portal Smartklar.de hat fünf häufigeKostenfallen gesammelt - und gibt Tipps, was man dagegen tun kann."Wer nicht genau hinschaut, der zahlt nach kurzer Zeit schnell jedenMonat doppelt so viel wie gedacht", sagt der VerbraucherjournalistJustin Pietsch, Betreiber des Portals Smartklar.deFalle 1: Preis gilt nur kurze ZeitDie Grundgebühr für den leistungsstarken Handyvertrag istunglaublich niedrig? Dann handelt es sich wahrscheinlich um einenAktions-Preis, der nur für kurze Zeit gilt. Das heißt: DieGrundgebühr steigt nach 12 oder 24 Monaten deutlich an. Bei einigenAnbietern verdoppelt sich sogar der ursprüngliche Preis.Manche Anbieter gehen noch weiter und setzen auf eine etappenweiseAnhebung: Nach sechs Monaten steigt die Grundgebühr um fünf bis zehnEuro, nach einem Jahr um weitere fünf bis zehn Euro.Was tun?Wenn der Preis erst nach zwei Jahren steigt, sollte manrechtzeitig kündigen - und danach zu einem anderen, günstigeren Tarifwechseln. "Handytarife, bei denen die Grundgebühr bereits nach einemJahr steigt, würde ich meiden", rät Justin Pietsch. "Die Erfahrungzeigt, dass sich solche Angebote meist nicht lohnen."Falle 2: Datenautomatik sorgt für MehrkostenEinige Anbieter verankern in ihren Handytarifen eineDatenautomatik. Die sorgt dafür, dass automatisch Datenvolumennachgekauft wird, wenn das gebuchte Datenvolumen verbraucht ist. Mankann dann zwar weiter schnell im Internet surfen, zahlt dafür aberextra.Die Datenautomatik greift bis zu drei Mal pro Monat, erst danachwird die mobile Internet-Geschwindigkeit gedrosselt."Kundenfreundlicher wäre es, wenn der Verbraucher selbst entscheidenkönnte, ob er für Extra-Datenvolumen zahlen möchte", meintVerbraucherjournalist Justin Pietsch.Was tun?Bei einigen Anbietern kann man die Datenautomatik deaktivieren,oft ist sie aber "fester Tarifbestandteil" - dann ist eineDeaktivierung nicht möglich. Damit die Datenautomatik nicht greift,sollte man seinen Datenverbrauch gut im Auge behalten. "Wer sichunsicher ist, der sollte einen Handyvertrag mit etwas mehrDatenvolumen wählen", rät Justin Pietsch. "So umgeht man die Gefahr,dass die Datenautomatik vorschnell greift."Falle 3: Nutzlose Zusatz-Optionen bei VertragsabschlussAuch beim Bestellvorgang lauern Fallstricke: Manche Providerbieten ihren Kunden vermeintlich kostenlose Zusatz-Optionen an. Nurkurz ein Häkchen gesetzt - schon hat man die Option mitbestellt.Extras sind allerdings oft nur für einige Monate kostenfrei, danachfallen dafür Extra-Gebühren an. Außerdem sind diese Optionen oftnicht sinnvoll.Was tun?Beim Bestellprozess sollte man genau darauf achten, wo die Häkchengesetzt sind. Angebotene Zusatz-Optionen lohnen sich meist nicht -sie haben im virtuellen Warenkorb nichts verloren. "Extras wieSicherheitspakete kann man auch später noch bestellen - wenn man siedenn überhaupt benötigt", rät Justin Pietsch.Falle 4: Extras gelten nur im ersten MonatKlingt super: Der Anbieter verspricht sagenhafte eineInternet-Flat mit 10 GB für unter 10 Euro Grundgebühr im Monat. Aber:Das Datenvolumen-Paket bekommen Kunden nur im ersten Monat - danachgilt das reguläre Datenvolumen von 1 GB. Auch mit anderenExtra-Optionen wollen Anbieter Neukunden locken.Was tun?Wer dauerhaft viel Leistung benötigt, der sollte direkt einenleistungsstärkeren Vertrag buchen - und sich nicht von kurzfristigenAktionen verwirren lassen. "Zehn Gigabyte Datenvolumen im erstenMonat nützen wenig, wenn man nach einem Monat nur noch ein Gigabytezur Verfügung hat", sagt Smartklar.de-Betreiber Justin Pietsch.Falle 5: Handy mit Vertrag oft ziemlich teuerNahezu jeder Anbieter lockt Kunden mit einem neuen Smartphone, dasman für nur einen Euro zum Handyvertrag dazubekommt. Das Problem: DerHandyvertrag ist dann in der Regel ziemlich teuer und an eineMindestlaufzeit von zwei Jahren gebunden. Das günstige Handy bezahltman letztlich also über eine deutlich höhere Grundgebühr.Beispiel: Der Handyvertrag kostet regulär 15 Euro. Wer dazu einSamsung Galaxy S7 haben will, zahlt pro Monat 35 Euro - ein Aufschlagvon 20 Euro pro Monat. Nach 24 Monaten hätte man fürs Smartphone also480 Euro gezahlt. Online ist das Handy allerdings schon für knapp 400Euro zu haben.Was tun?Meist ist es günstiger, sich das Wunsch-Handy ohne Vertrag onlinegünstig zu bestellen. Bei der Suche nach dem günstigsten Preis helfenVergleichs-Seiten wie idealo.de oder guenstiger.de. Bei deranschließenden Handyvertrags-Wahl (ohne Smartphone) ist man flexiblerund der Preisvergleich fällt leichter. "Handytarife ohne Handy lassensich viel einfacher miteinander vergleichen, weil man dabei nicht denSmartphone-Preis einkalkulieren muss", sagt Justin Pietsch. BeimVergleich helfen diverse Tarifrechner im Internet.Großer Vorteil: Man muss nicht einen Handyvertrag mit langer24-Monats-Laufzeit wählen, sondern kann einen monatlich kündbarenTarif abschließen. Über Smartklar.deSmartklar.de ist ein neues Ratgeber-Portal zum ThemaTelekommunikation. Kompakt und einfach verständlich werden wichtigeFragen zum Handyvertrag und zur Nutzung des Handys erklärt. Außerdemgibt es regelmäßige Tipps zu besonders günstigen Handytarifen -inklusive Hinweisen zu Nachteilen und möglichen Kostenfallen.Betreiber von Smartklar.de ist der Verbraucherjournalist JustinPietsch, der sich seit mehreren Jahren mit dem Mobilfunk-Marktbeschäftigt.