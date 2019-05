Handy-Grüße zum Muttertag: Foto statt Pralinen

Frankfurt (ots) - Ein Blumenstrauß zum Muttertag - das geht zurNot auch virtuell. Denn wenn der Enkel in unserer schnelllebigen Weltfür anstehende Prüfungen lernt, ist die Zeit knapp. An die Stelle derdirekten persönlichen Kommunikation tritt dabei gern der Online-Grußzum Muttertag per WhatsApp - auch für die Oma. Denn Enkel suchen denKontakt zu ihren Großeltern immer häufiger per Smartphone. Schon 59Prozent der Enkel teilen ihren Großeltern per Handy mit, wie es ihnengeht und was sie zurzeit machen. Das zeigt die Studie "Familie undSmartphone" des Seniorenhandy-Herstellers Emporia bei einer Befragungvon 1.000 Bundesbürgern zwischen 16 und 35 Jahren.Dabei nutzen die Befragten alle Kommunikationswege ihresSmartphones. 58 Prozent der Enkel schicken ihren Großeltern Fotos, 42Prozent sogar Videos. Sofern die Best Ager ebenfalls ein Smartphonebesitzen und idealerweise über Messenger-Dienste wie WhatsAppkommunizieren, ist dies kein Problem. Gut, wenn Oma und Opatechnologisch auf der Höhe der Zeit sind."Immer mehr Best Ager nutzen heute die mobilenKommunikationsmöglichkeiten. Spezielle seniorengerechte Handyserleichtern dabei den Kontakt zwischen den Familienmitgliederngenerationsübergreifend. So muss keiner mehr im digitalen Abseitsstehen", sagt Eveline Pupeter, Geschäftsführerin des österreichischenSeniorenhandy-Herstellers Emporia.Ein Smartphone für die OmaDie große Mehrheit der Enkel und Kinder kommuniziert heute fastausschließlich über ihr Smartphone. Daher begrüßen sie es, wenn ihreGroßeltern ebenfalls per Mobiltelefon erreichbar sind. Zwei Drittelder Befragten sind der Ansicht, der Austausch über das Smartphonebringe Enkelkinder und Großeltern enger zusammen. Denn so können dieGroßeltern viel mehr an ihrem Leben teilnehmen. Die Studie verrätauch: Dreiviertel der Jugendlichen hätten gern häufiger Kontakt zuihren Großeltern. Da ist der 12. Mai eine gute Gelegenheit, die Omamit persönlichen Grüßen zum Muttertag zu überraschen.Über emporia Telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 86Claudia.Kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell