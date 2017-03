Handwerksmesse wird eröffnet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In München öffnet am Mittwoch (09.30) die Internationale Handwerksmesse, die größte Leistungsschau der Branche in Deutschland.



Bis zum 14. März präsentieren sich 1036 Aussteller aus 34 Ländern. In Deutschland gibt es rund eine Million Handwerksbetriebe, sie haben ein Rekordjahr hinter sich. 2016 stiegen die Umsätze nach Schätzung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks um 3,5 Prozent. 2017 erwartet der Handwerksverband ebenfalls ein gutes Jahr, wenn auch etwas weniger dynamisch.

Eine Sorge ist der fehlende Nachwuchs, viele Betriebe können nicht alle freien Lehrstellen besetzen. Ebenso traditionell wie die Handwerksmesse ist der Politikerauftrieb: Zur Eröffnung wollen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kommen. Am kommenden Montag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum alljährlichen Spitzengespräch mit den vier größten deutschen Wirtschaftsverbänden in München erwartet./cho/DP/stb