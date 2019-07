Handwerksbäckerei Goldjunge mit 28 Filialen und 320 Arbeitsplätzen gerettet / Insolvenzplan mit Eintritt eines strategischen Investors sichert Fortbestand (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



Nürnberg (ots) -Der Fortbestand der Handwerksbäckerei Goldjunge aus dem LandkreisFürth ist gesichert. Nach intensiven Verhandlungen seit Herbst 2018haben sich Gläubiger und Gesellschafter auf den vom NürnbergerRechtsanwalt Manuel Ast vorgelegten Insolvenzplan geeinigt. Mit demEinstieg eines Investors und einem Schuldenschnitt sollen die 28Filialen und insgesamt rund 320 Arbeitsplätze langfristig erhaltenwerden.Ast, Fachanwalt für Insolvenzrecht von der NürnbergerRechtsanwaltskanzlei Engelmann Eismann Ast, hat für dieGesellschafter und Geschäftsführer der Goldjunge GmbH einenInsolvenzplan entwickelt, der vom Gläubigerausschuss mit denHauptgläubigerin der Gesellschaft und dem Insolvenzverwalterangenommen wurde."Wesentlich für das Gelingen der erfolgreichen Sanierung desUnternehmens im Insolvenzplanverfahren war ein transparenter Umgangmit den beteiligten Gläubigern, eine hervorragende und unterstützendeZusammenarbeit mit dem Insolvenzgericht Fürth und ein konstruktiverAustausch mit dem Insolvenzverwalter Dr. Jochen Zaremba", sagt Ast."Das Unternehmen hat in der Insolvenz erfolgreich weitergearbeitetund auch durch den außergewöhnlich festen Zusammenhalt derMitarbeiter diese Zeit erfolgreich überstanden."Damit kann die Handwerksbäckerei Goldjunge GmbH mit ihreninsgesamt 28 Filialen und ca. 320 Mitarbeitern in der RegionSchwabach, Nürnberg/Fürth und Neustadt/Aisch unter Eintritt einesstrategischen Investors weiter bestehen. Sämtliche Arbeitsplätze derGesellschaft konnten durch den Insolvenzplan erhalten werden.Der von dem von der Schuldnerin VerfahrensbevollmächtigtenRechtsanwalt Manuel Ast, Kanzlei Engelmann Eismann Ast, konzipierteund vorgelegte Insolvenzplan wurde gemäß eines Beschluss desAmtsgerichtes Fürth - Abteilung für Insolvenzsachen - vom 27.06.2019,Az. IN 562/18, bestätigt.Neuer Investor ist Günter HertelDie Gesellschafter konnten als Investor und neuenMitgesellschafter Günter Hertel, einen erfahrenen und erfolgreichenmittelfränkischen Unternehmer gewinnen, der bereits die AichingerGmbH im Jahr 1995 übernommen und zu einem erfolgreichen innovativenmittelständischen Unternehmen geführt hat."Der Eintritt des erfolgreichen Nürnberger Unternehmers GünterHertel gewährleistet für die Gesellschaft im Zusammenspiel mit demvon den Kunden sehr gut angenommenen Bäckereikonzept der GoldjungeGmbH und dem im Insolvenzplan abgebildeten Schuldenschnitt derenstabiles Fortbestehen für die Zukunft", betont Ast.Wesentlich für die erfolgreiche Sanierung im Insolvenzverfahrenwar auch das entschlossene Handeln der bisherigen Gesellschafter, diesich frühzeitig und verantwortlich zum Erhalt ihres Unternehmenseinem geordneten Insolvenzverfahren zugewandt haben.Pressekontakt:Rechtsanwalt Manuel AstFachanwalt für InsolvenzrechtEngelmann Eismann AstArchivstr. 3 , 90408 NürnbergTelefon: +49 911/50 71 63 - 40E-mail: info@eea-insolvenzverwalter-nuernberg.deOriginal-Content von: Insolvenzrechtskanzlei Engelmann · Eismann · Ast GbR, übermittelt durch news aktuell