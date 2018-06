Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 7. Juni 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Volle Auftragsbücher, keine Mitarbeiter - Handwerker verzweifeltgesuchtDer Wirtschaft geht es sehr gut, Handwerksbetriebe sind auf Wochenhinaus meist mit lukrativen Großaufträgen am Bau ausgebucht. Dableibt für kleinere Reparaturen kaum noch Zeit. Es fehlt vor allem anFachkräften. Allein in Baden-Württemberg gibt es in derHandwerksbranche 45.000 offene Stellen; drei von vier Betriebensuchen händeringend nach qualifizierten Mitarbeiterinnen undMitarbeitern. Auch an Nachwuchs mangelt es: mehrere tausendLehrstellen im Baugewerbe, bei Bäckern, Metzgern und Friseuren sindnicht besetzt. Zukunftsjob Handwerker? Viele junge Menschen winkenab: lange Arbeitszeiten, schlecht bezahlt und oft harte, körperlicheArbeit. Stirbt das Handwerk aus? Gast im Studio ist Rainer Reichhold,Präsident des Baden-Württembergischen Handwerkstages.Vor Ort bei HandwerksbetriebenReporterin Alexandra Gondorf steht früh auf. Nachts in einerheißen Backstube, zwischen Schweinehälften in einer Metzgerei und aufdem Dach mit Dachdeckern erfährt sie, wie anstrengend und unbequemein Handwerksberuf sein kann.Marode Schwimmbäder und die FolgenIm Jahr schließen bundesweit durchschnittlich 80 Frei- undHallenbäder wegen Rissen im Schwimmbecken, veralteter Technik undfehlender Schwimmmeister. Die Folge sind weniger Schwimmkurse undimmer mehr Kinder, die nicht schwimmen können. Die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt: Wer nicht schwimmen kann,setze sein Leben aufs Spiel.Attacken gegen RadfahrerGespannte Nylonseile und Hindernisse auf Waldwegen könnenlebensgefährlich für Mountainbiker sein. In den vergangenen Monatenwurden solche Fallen schon mehrfach in den Wäldern um Freiburg undjetzt auch auf einem von vielen Radlern genutzten Feldweg entdeckt.Wer sind die Täter? Wie gefährlich leben Freiburgs Radfahrerinnen undRadfahrer?Bayerische Schüler auf der Flucht nach Baden-WürttembergDie Bayern haben die besseren Fußballer, die höheren Berge und diebekannteren Biermarken. Doch in einem Punkt laufen ihnen die Schwabenden Rang ab: Viele bayerische Schülerinnen und Schüler ziehen dieGemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg vor und pendeln täglich,zum Beispiel in die Egauschule nach Dischingen. Ein Grenzstreitzwischen zwei Bildungssystemen.Bürger helfen Bürgern - eine Lösung für den Pflegenotstand?"Gemeinsam statt einsam" ist das Motto der SeniorengenossenschaftRiedlingen. Die Bürgervereinigung will, dass ältere Menschenmöglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Erstwenn es gar nicht mehr anders geht, werden sie in den eigenenEinrichtungen versorgt. Könnte dieses Vorbild die Pflege inDeutschland verändern?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos beiwww.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell