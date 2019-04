Mainz (ots) -Hat das Handwerk noch Zukunft? Darüber berichtet daslandespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWRFernsehens am Donnerstag, 25. April 2019, ab 20:15 Uhr.Schrauben, dübeln, sägen - das konnte früher jedes Kind. Dennhandwerkliche Fähigkeiten wurden schon von klein auf im Elternhausgelernt. Heute brauchen immer mehr Menschen selbst für kleineHandgriffe Hilfe vom Profi. Doch auch bei den Profis macht sich diefehlende Lust am Schrauben bemerkbar - es fehlt schon seit Jahren anNachwuchs. Denn hier fällt auf, wer in der Kindheit nicht gewerkelthat, sondern eher vorm PC großgeworden ist. Da fehlen später dannsowohl die Fähigkeiten als auch die Lust einen Handwerksberuf zuerlernen. Haben wir wirklich nur noch "linke Hände" und müsste diePolitik handwerkliche Fähigkeiten von jungen Menschen nicht vielstärker und vor allem viel früher fördern? Zur Sache hat den Testgemacht und einen Handwerkerkurs für "blutige Anfänger" besucht.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Zur Sache will's wissen: Warum sterben unsere Arten aus und waskönnen wir dagegen tun?- Total kommunal: Wer zahlt künftig für den Ausbau der Straßen?- Neue Reihe "Dazu-EU": Wie wollen AfD und Linke dieFlüchtlingspolitik gestalten?- Zur Sache-PIN: Wie werden die EU-Außengrenzen geschützt?- Junges Europa - Enkel und Oma im Dialog zum Thema Frieden- Zur Sache hilft - Wenn die Kommune Anwohnerparkplätze verschwindenlässt- Comicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - NachhaltigeWahlplakate"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell