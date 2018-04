Handwerk mahnt mehr Wertschätzung an

BERLIN (dpa-AFX) - Das Handwerk fordert mehr Anerkennung für Ausbildungsberufe ein.



"Es muss in Deutschland eine neue Wertschätzung in der Gesellschaft für die berufliche Bildung geben: Ein Handwerksmeister ist nicht weniger wert als ein Herzchirurg", sagte der Generalsekretär des Branchenverbandes ZDH, Holger Schwannecke, der "Bild"-Zeitung (Samstag). Dennoch seien viele Eltern enttäuscht, wenn ihre Kinder nicht studieren. "Wenn Akademiker ihren Sohn, der ins Handwerk geht, als Bildungsabsteiger sehen, müssen wir in den Köpfen etwas bewegen", forderte Schwannecke.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) will die Akzeptanz unter anderem mit neuen Bildungsinstrumenten verbessern. So gebe es in einigen Bundesländern ein "Berufsabitur", eine Gesellen-Ausbildung verknüpft mit der Hochschulreife.

Positiv bewertet der ZDH, dass die Zahl der Ausbildungsverträge in der Branche leicht um 1,6 Prozent auf knapp 140 000 gestiegen ist. Doch auch das Handwerk leidet unter Fachkräftemangel, 2017 seien rund 15 000 Ausbildungsplätze und damit jeder zehnte unbesetzt geblieben, sagte Schwannecke. Dabei seien die Chancen im Handwerk "so gut wie nie": In den kommenden Jahren seien 200 000 Betriebe zu übergeben. Auch das Geld stimme. "Ein sehr guter Handwerksmeister fährt im Ort sicherlich kein kleineres Auto als ein sehr guter Anwalt", sagte der ZDH-Generalsekretär./bvi/DP/zb