Handwerk fordert Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) lehnt das SPD-Konzept für eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes I ab.



"Wir schlagen vor, verantwortungsvoll die Rücklagen der Arbeitslosenversicherung zu nutzen, um den Beitrag zu senken und so ein Stück weit für Entlastung zu sorgen", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der "Passauer Neue Presse" (Dienstag). "Es gilt, die Abgaben konstant zu halten. Die Sozialkassen sind keine Sparkassen. Man muss den Menschen auch mal etwas zurückgeben", sagte er.

Wollseifer warnte vor einer Umsetzung der SPD-Pläne. "Es steht zu befürchten, dass 59-, 60-Jährige das Arbeitslosengeld Q nutzen würden, um trotz Qualifizierung früher aus dem Beruf auszusteigen. Das Handwerk braucht die Kompetenz der Älteren in den Betrieben, die das Wissen an die Jüngeren weitergehen", so der ZDH-Präsident. Arbeitslose sollen nach dem SPD-Konzept länger Arbeitslosengeld I (ALG I) bekommen, wenn sie sich weiterqualifizieren. Union und Arbeitgeber hatten deshalb vor neuen Frühverrentungen gewarnt./cn/DP/stk